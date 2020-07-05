Ураган разрушил палаточный лагерь под Красноярском. Фото

Гроза и сильный ветер повалили более десятка деревьев в Дзержинском районе Красноярского края. Непогода разбушевалась около озера Маслеево, где в тот момент отдыхали люди. В результате происшествия погиб человек.

По данным регионального МЧС, озеро Маслеево, где произошел инцидент, пользуется популярностью у жителей Дзержинского района. Во время урагана на берегу водоема в сосновом бору отдыхающие спали в палатках. Ветер повалил деревья прямо на них и на припаркованные рядом автомобили.

Источник фото: МЧС России ГУ по Красноярскому краю

В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили травмы. В числе пострадавших 14-летний подросток. В общей сложности повреждения получили также около 20 автомобилей и 10 палаток.

Сейчас сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель» завершили работу на месте происшествия. Они распилили поваленные деревья и расчистили территорию от завалов.