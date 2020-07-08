Ураган повалил 130 деревьев в Москве и Подмосковье

Ливни и порывистый ветер накрыли столичный регион. Непогода не только остудила раскаленные улицы, но и принесла разрушения. В Москве и области повалило 130 деревьев, повреждены оказались 23 автомобиля.

Дождливая погода началась в московском регионе вечером 7 июля. В некоторые моменты порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Где-то жители спасались не от ливня, а от крупного града.

«В результате в Москве произошли падения 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей», — сообщили ТАСС в в экстренных службах.

Источник фото: vk.com/peshkovskoe

В Московской области из-за непогоды упали 94 дерева и один рекламный щит. Повреждения зафиксировали у 11 машин. Более того, без света остались 1,4 тысячи жителей 500 домов. Специалистам удалось полностью восстановить подачу электричества.

Во время урагана пострадала женщина, которая теперь находится в больнице под присмотром врачей. Она была в торговой палатке, когда стены и крышу сооружения сорвало ветром. Саму женщину поднял в воздух порыв и бросил на проезжую часть.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 8 июля жители Москвы и области ощутят температурный градиент. В некоторых районах будет жарко, а в других — прохладно. В городе воздух прогреется до +26…+28 градусов, на востоке Подмосковья — до +33 градусов, а на западе — +18… +23 градусов.