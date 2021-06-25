Ураган оставил без электричества ковидную больницу в Великих Луках

Сильный ураган накрыл Псковскую область. В результате непогоды великолукский COVID-стационар стался без электричества. Медучреждение быстро переключили на дизель-генератор, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«По югу Псковской области снова прошел сильный ураган. Без электроснабжения по всему региону остается более 700 населенных пунктов. Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен — сейчас питание обеспечивает дизель-генератор», — написал глава области в Instagram.

Он добавил, что мощности оборудования не сразу хватило на запуск кислородной станции. Несмотря на это, проблему удалось оперативно решить. В больницу должны привезти второй генератор и баллоны с кислородом.

Ураган обесточил и Детскую городскую больницу. Причиной отключения электроэнергии стала вода, попавшая в щитовую. Рядом с местной подстанцией скорой медицинской помощи оборвало провода упавшим деревом. Теперь все вызовы принимают медики Пскова.

«О множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают также из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей. Все ответственные службы переведены на борьбу с непогодой», — отметил Ведерников.

При этом губернатор подчеркнул, что объем повреждений пока уточняется, так как каждый пол часа меняется оперативная обстановка.