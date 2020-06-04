Ураган обрушился на Северный Кавказ. В Чечне пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали из-за ураганного ветра и дождя в Чечне, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В результате сильного дождя и ветра пострадали 11 человек, к сожалению, один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Погибших нет», — сказал он в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Вечером 3 июня на Северный Кавказ обрушилась непогода. По Чечне, Дагестану, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии прошли ливни с сильным ветром. В некоторых районах выпал град.

Снесенные крыши в Беслане.

Наводнение в Кабардино-Балкарии.

«Ураган валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы», — сообщил Кадыров.

Он объявил о создании оперативного штаба по устранению последствий непогоды, добавив, что все ремонтные мероприятия в республике должны быть завершены в течение 4 июня.

В Чечне и Дагестане из-за непогоды без света оставались более 200 тысяч человек. Аварию уже устранили.