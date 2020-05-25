25 мая 2020, 16:55
Ураган обрушился на Челябинскую область
Челябинская область пострадала от урагана. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на социальные сети.
Местные жители рассказали о сильном ветре в городах Миасс, Кыштым, Верхний Уфалей и в Металлургическом районе Челябинска.
«Северная часть города осталась без света», — отметили пользователи в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».
Ветер повалил деревья и сорвал рекламные вывески.
«На улице Лермонтова сильным ветром на дорогу уронило березу. Будьте осторожны!», «У остановки „Библиотека“ и павильона „Восточный аппетит“ сильным ветром поломало деревья», — добавили в группе «Новости Верхнего Уфалея» в «ВКонтакте».
Жители пострадавших городов пожаловались на перебои в электричестве.