Ураган обрушился на Челябинскую область

Местные жители рассказали о сильном ветре в городах Миасс, Кыштым, Верхний Уфалей и в Металлургическом районе Челябинска.

«Северная часть города осталась без света», — отметили пользователи в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Ветер повалил деревья и сорвал рекламные вывески.

«На улице Лермонтова сильным ветром на дорогу уронило березу. Будьте осторожны!», «У остановки „Библиотека“ и павильона „Восточный аппетит“ сильным ветром поломало деревья», — добавили в группе «Новости Верхнего Уфалея» в «ВКонтакте».

Жители пострадавших городов пожаловались на перебои в электричестве.