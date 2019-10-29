Ураган на Среднем Урале лишил света жителей четырех населенных пунктов

Последствия урагана в ночь на 29 октября ощутили жители Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Арамиля, Полевского, Первоуральска, Асбеста, Красноуфимска и других территорий. От шквалистого ветра упали ветки и деревья, спутались провода и повредились опоры.

Городские сети электроэнергии теперь находятся в аварийном состоянии. По информации издания, в Первоуральске около семи тысяч потребителей временно остались без электроэнергии.

«Аварийные бригады оперативно устраняли технологические нарушения в течении ночи — большинству потребителей еще до наступления утра энергетики восстановили электроснабжение. Без электричества пока остаются жители городских округов Полевской, Арамиль, а также села Сулем и поселка Чащино. Задача оперативно-восстановительных бригад — в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение потребителям», — отметил заместитель главного инженера по электротехнической части «Облкоммунэнерго» Владимир Шептаев.

По прогнозам синоптиков, сильные порывы ветра в скором времени не прекратятся. Аварийно-восстановительные бригады «Облкоммунэнерго» и техника приведены в полную готовность для оперативного устранения неполадок на объектах.