08 апреля 2020, 13:04
Ураган лишил электричества жителей Тюменской области
Снежный ураган обрушился на Тюменскую область. Из-за погодных условий без света остались 2 500 жителей четырех населенных пунктов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУЭНКО.
Отключение электроснабжения произошло в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. Над восстановлением работают 45 бригад, 124 специалиста и 49 единиц техники.
«Ситуация сложная, но находится под контролем. Сотрудники готовы, обладают необходимыми навыками и знаниями, аварийный запас материалов в наличии, будем работать до включения всех потребителей», — уточнил директор энергетической компании «СУЭНКО» Данил Анучин.
Сильный ветер провоцирует множество аварий, справиться с которыми не успевают энергетики.