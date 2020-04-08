Ураган лишил электричества жителей Тюменской области

Отключение электроснабжения произошло в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. Над восстановлением работают 45 бригад, 124 специалиста и 49 единиц техники.

«Ситуация сложная, но находится под контролем. Сотрудники готовы, обладают необходимыми навыками и знаниями, аварийный запас материалов в наличии, будем работать до включения всех потребителей», — уточнил директор энергетической компании «СУЭНКО» Данил Анучин.

Сильный ветер провоцирует множество аварий, справиться с которыми не успевают энергетики.