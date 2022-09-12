Управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ погиб во Владивостоке | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ погиб во Владивостоке КРДВ: погиб управляющий директор по авиационной отрасли Иван Печорин КРДВ

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Управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин трагически погиб. Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

«Стало известно о трагической гибели управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Приносим соболезнования близким и родным», — отметили в корпорации.

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В КРДВ подчеркнули, что смерть Печорина стала невосполнимой утратой для его коллег и друзей, большой потерей для всей организации.

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Газета «Комсомольская правда. Дальний Восток» написала, что Печорин погиб 10 сентября после падения с борта катера рядом с мысом Игнатьева.

Источник РИА «Новости» в администрации Владивостока сообщил, что ранее неподалеку от села Береговое обнаружили тело. Имя Печорина при этом не упоминалось.

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