Управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ погиб во Владивостоке | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:56

Дачная амнистия помогла зарегистрировать 70 тысяч объектов в Подмосковье с начала года

Мир

12 сентября 2022, 15:55

Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:47

Новый тоннель построили на площади Громова в Жуковском

Подмосковье

12 сентября 2022, 15:45

Подмосковье выделило еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку

Мир

12 сентября 2022, 15:44

Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Эксклюзив

12 сентября 2022, 15:40

Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве

Общество

12 сентября 2022, 15:36

Полиция начала розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Мир

12 сентября 2022, 15:34

МАГАТЭ заявило о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС

Криминал

12 сентября 2022, 15:28

Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

Происшествия

12 сентября 2022, 15:09

Управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ погиб во Владивостоке

КРДВ: погиб управляющий директор по авиационной отрасли Иван Печорин

Читать 360tv в

Управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин трагически погиб. Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

«Стало известно о трагической гибели управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Приносим соболезнования близким и родным», — отметили в корпорации.

Реклама

В КРДВ подчеркнули, что смерть Печорина стала невосполнимой утратой для его коллег и друзей, большой потерей для всей организации.

Реклама

Газета  «Комсомольская правда. Дальний Восток» написала, что Печорин погиб 10 сентября после падения с борта катера рядом с мысом Игнатьева.

Источник РИА «Новости» в администрации Владивостока сообщил, что ранее неподалеку от села Береговое обнаружили тело. Имя Печорина при этом не упоминалось.

Дальний Восток

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама