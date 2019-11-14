  • Управляющая компания в Тюмени оставила жителей дома в кипятке из рвущихся труб

    14 ноября 2019, 22:50

    Ирина Нагайникова

    В Тюмени жителей дома № 71 по улице Киевской уже несколько раз за сезон заливало кипятком из труб отопления. Управляющая компания не отреагировала ни на одну из жалоб, сообщил сайт «Русская планета».

    В соцсети «ВКонтакте» жительница злополучного дома Юлия Черник разместила видеозапись последнего потопа в паблике «ЧС Тюмень».

    «Уже второй раз прорывает трубы отопления на чердаке, кипяток топит квартиру. В начале отопительного сезона так же затопило соседей, у них обвалился потолок. Переживаю, что скоро и у меня обвалится. Страшно просто засыпать ночами. Жилье является единственным, переехать даже на время некуда», — описала женщина страшное положение жильцов дома.

    По словам Юлии Черник, управляющая компания «УютСервисБыт» проигнорировала все обращения жильцов и даже не составляла акты о происшествиях.

    На портале «Реформа ЖКХ» есть информация, что дом признали аварийным, однако расселение 41 жильца из 15 квартир запланировано только в 2023 году.