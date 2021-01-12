Управляющая компания из Екатеринбурга обвинила в пожаре с 8 погибшими спасшегося подростка

Сотрудники коммунальных служб в Екатеринбурге представили свою версию того, почему дымом от пожара на втором этаже заволокло весь подъезд. Виноватым, по их мнению, оказался спасшийся подросток.

Коммунальщики рассказали, что 17-летний юноша выскочил из-загоревшейся квартиры и оставил дверь в нее открытой. Их мнение привел сайт Ura.Ru. В очаг возгорания попал кислород — и гарь поползла вверх.

«Сбежавший молодой человек создал в подъезде тягу, подобную той, что возникает в трубе печи. От нее и погибли люди на верхних этажах», — уточнили в управляющей компании. Ее сотрудникам пришлось после случившегося срезать электропроводку и батареи.

По словам коммунальщиков, в сгоревшей квартире погибли трое — 44-летняя женщина, ее дочь 26 лет и пришедший к ним в гости мужчина. Выжить в огне удалось только коту, которого нашли за унитазом.

Подъезд, где произошел пожар, весь в черной копоти, воздух в нем до сих пор спертый.

После трагедии, которая произошла в ночь на 12 января, следователи возбудили уголовное дело. Пожар, унесший жизни восьми человек, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.