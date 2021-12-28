Погибший после крушения вертолета под Ижевском пилот Дамир Гафуров очень любил свою работу, посвятив летному делу всю свою жизнь. Об этом «360» рассказала его племянница Динара.

«Упорство. Открытость. Всегда помогает. Никогда ни в чем не отказывает. Во всем, чем может, как может. Целенаправленный был. Целеустремленный. Всегда добивался своих целей», — так она охарактеризовала его человеческие качества.

Только этим утром Динара узнала о смерти своего дяди. Она до последнего надеялась, что он выживет.

«Я не знаю, если честно, мама его узнала или нет. Я сама у своей мамы спрашивала, она говорит, что не звонили, ничего не говорят», — добавила она.

Гафуров и его пассажир сообщали, что при крушении получили травмы, а также сильно мерзнут на морозе. В Удмуртии в понедельник температура упала до -11 градусов. Спасатели уточняли, что выжить в таких условиях будет сложно.