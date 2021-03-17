Уполномоченный по правам ребенка рассказал о курской семье, в которой мать сожгла сына

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова рассказала о том, что семья, в которой мать сожгла одного из своих детей, состояла на учете.

Слухам про то, что мать подожгла сына из-за любовника, Наталья Листопадова попросила не верить. Она заявила, что это неподтвержденная информация. Она также отметила, что в семье воспитывали двух детей: сына и дочь. Семья была полной, однако состояла на учете, сообщила уполномоченный по правам ребенка.

«В первый раз они попали в поле зрения в октябре 2019 года. Было сообщение, что у них антисанитарная обстановка дома. Мы проверили, действительно, все было так. То есть удобств в доме не было. В доме была антисанитария. Их поставили на учет», — вспомнила Листопадова.

Она рассказала, что с ними велась работа органами системы профилактики, проводились рейды в семью. Женщина заверила, что семья не употребляла алкоголь. В прошлом году дети находились в реабилитационном центре до апреля.

На данный момент, по ее словам, ведется следствие и опрашиваются все, кто был дома в момент преступления.

Она рассказала, что второй ребенок на данный момент находится в реабилитационном центре. Психологи работают с ним, отмечают у него стабильное состояние. Второй ребенок не пострадал, потому что был в другой комнате вместе с отчимом. А первый ребенок погиб, получив 50% ожог. Его собирались направить в ожоговый центр в Нижний Новгород, но мальчик к тому времени уже умер.

Когда отец услышал крики ребенка, он начал тушить его, вызвали скорую. Сейчас мать дает сбивчивые показания, следствие устанавливает, что произошло в тот день, сообщила уполномоченный по правам ребенка.