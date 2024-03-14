Происшествия 14 марта 2024, 09:15 Упавшую в цистерну с химикатами кошку начали искать в Фукуяме Власти Фукуямы начали поиски упавшей в цистерну с химикатами кошки Unsplash

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Власти японского города Фукуяма ввели режим повышенной готовности из-за кошки, которая упала в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, а затем сбежала. Животное может представлять угрозу для людей. Об этом написало издание Asahi.

По данным издания, ЧП произошло на Nomura Plating Fukuyama Factory. В резервуаре находился подогретый раствор с шестивалентным хромом, питомец мог залезть туда, чтобы погреться.

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При отравлении химикатом, который отличается кислотностью и канцерогенностью, у человека нарушается дыхание, на коже появляется раздражение. Обычно специалисты работают с ним в перчатках и маске.

Жителей Фукуямы попросили не приближаться к животному в случае его обнаружения.

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