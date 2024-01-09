Происшествия 09 января 2024, 14:05 Упавшую в Рубежном авиабомбу обезвредили Глава ЛНР Пасечник: саперы обезвредили сошедшую с самолета авиабомбу в Рубежном РИА «Новости»

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Сошедшую с самолета и упавшую в частном хозяйстве авиабомбу ФАБ-250 обезвредили. На время работ из Рубежного эвакуировали 300 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает», — объявил он.

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В пункты временного размещения вывезли около 300 жителей домов в радиусе километра от места падения боеприпаса. Леонид Пасечник сообщил, что им предоставили ночлег и накормили. По словам главы региона, жители уже начали возвращаться в свои дома.

В Рубежном произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250 с самолета Воздушно-космических сил России. Никто не пострадал.