Происшествия 29 декабря 2022, 15:57 Упавшую в Белоруссии украинскую ракету сбила система ПВО — Минобороны Минобороны Белоруссии: упавшую украинскую ракету сбила система ПВО

Читать 360tv в

Украинскую ракету комплекса С-300, упавшую в Белоруссии, сбила система ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Там добавили, что обломки снаряда рухнули в Брестской области.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», — заявили в оборонном ведомстве.

Реклама

Там добавили, что обломки украинской ракеты обнаружили в Брестской области. Фрагменты снаряда упали в сельскохозяйственном поле у деревни Горбаха Ивановского района. В Минобороны провели проверку и выяснили, что ракету выпустили с территории Украины. В ближайшее время министерство сообщит подробности ЧП.

Реклама

Силовики оповестили президента Белоруссии Александра Лукашенко о падении ракеты. Глава государства поручил специалистам установить все обстоятельства произошедшего и доложить ему подробности. Разбираться в ситуации будут Минобороны, МВД и Следственный комитет республики.

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук заявил, что стране будет сложно восстановить отношения с Украиной. По словам замминистра, сотрудничество прекращает именно украинская сторона.