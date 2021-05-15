Упавшую со здания Госдумы букву вернут в ближайшее время

Вывеску Государственной думы отремонтируют в ближайшее время. Упавшую букву «а» могут вернуть на место к утру. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Она уточнила, что упавшая буква от удара помялась. Возможно, ей потребуется реставрация.

«Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят. Возможно, к утру», — уточнила она.

Вывеска здания Государственной думы на Охотном Ряду в Москве потеряла букву «а» в первом слове. Сначала металлическая литера висела над входом в здание нижней палаты российского парламента. Спустя некоторое время она отвалилась совсем.

Не исключено, что к разрушению привела сильная гроза с порывистым ветром. Непогода обрушилась на российскую столицу в субботу, 15 мая.

По прогнозам МЧС, неблагоприятные погодные условия в городе сохранятся до конца суток. Спасатели призвали автомобилистов не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.