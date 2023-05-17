Происшествия 17 мая 2023, 09:46 Упавшим объектом под Калугой оказался советский Ту-141 «Стриж» — Shot Shot: переделанный в дрон советский Ту-141 «Стриж» упал в Калужской области

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Советский самолет Ту-141 «Стриж», который переделали в дрон-камикадзе, рухнул в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По сведениям издания, ВСУ переделали самолет в ударный беспилотник. Для это противник вытащил из Ту-141 все оборудование, установил на его место поражающие элементы, взрывчатое средство, дополнительный бак. Дальность полета дрона-камикадзе составляет одну тысячу километров.

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Такой запущенный украинцами «Стриж» упал в Загребе весной прошлого года. Также два аппарата ранее рухнули в Тульской и Калужской областях.

Утром в среду, 17 мая, появилась информация, что беспилотник упал и взорвался под Калугой. Части дрона обнаружили у трассы А 108 «Московское большое кольцо». По предварительным данным, ЧП случилось накануне вечером около деревни Тарутино. Все подробности произошедшего сейчас выясняются.