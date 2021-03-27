Упавший вертолет Ка-52 начали поднимать из Куршского залива

Следователи начали поднимать рухнувший вертолет Ка-32 из акватории Куршского залива в Калининградской области. Об этом сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Уточняется, что следователи проводят необходимые мероприятия вместе с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации Министерства обороны Российской Федерации. Расследование уголовного дела по этому происшествию продолжается.

Вертолет МЧС Ка-32 рухнул в акваторию Куршского залива во время учебного полета 25 марта. Всего на борту находились три человека. Один из них скончался на месте, еще один пропал — позже его нашли мертвым. Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняли сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Позже члены поисковой операции обнаружили черный ящик вертолета Ка-32. Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается транспортная прокуратура. Об этом сообщило ИА Nation News.