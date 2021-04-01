Упавший вертолет достали из Куршского залива

Спасатели доставли из воды части вертолета Ка-32, который упал в Куршском заливе не далеко от Калининграда. Судно отправили в отделение поисково-спасательного отряда в Полесске.

Вертолет МЧС упал 25 марта. Тогда погиб один человек, двух мужчин нашли живыми, сейчас за их здоровье борются врачи. По неподтвержденным данным, трагедия могла произойти из-за нарушений правил эксплуатации, рассказала «Политика сегодня».

Постадавших людей помог спасти инспектор Росрыболовства. Он был недалеко от места проишествия, поэтому вовремя смог сориентироваться и оказать летчикам первую медицинскую помощь. За это его наградят.