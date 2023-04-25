Происшествия 25 апреля 2023, 08:24 Упавший в Волгоградской области вертолет летел без пассажиров ТАСС: рухнувший в Волгоградской области вертолет летел без пассажиров, погиб только пилот Западное МСУТ СК России / Telegram

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Вертолет санавиации, рухнувший во вторник в Волгоградской области, летел без пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения по региону.

«При крушении погиб пилот. Вертолет возвращался на базу без пассажиров, упав на землю вне жилых массивов», — уточнили в ведомстве.

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По предварительной информации, вертолет направлялся в район поселка Ерзовка рядом с Волгоградом.

«Погибший пилот являлся сотрудников специализированной компании, с которой заключили договор на обеспечение работы службы», — добавили в комитете здравоохранения.

Утром во вторник стало известно, что вертолет «Ансат» санитарной авиации потерпел крушение в 30 километрах от Волгограда. Причины происшествия официально на данный момент неизвестны.

Газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.