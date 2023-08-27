Происшествия 27 августа 2023, 18:54 Упавший в поле под Орлом дрон обезвредили Губернатор Клычков: беспилотник в поле у деревни Маслово под Орлом обезвредили Pxhere

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Беспилотник, найденный в поле Орловской области, обезвредили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», — написал он.

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Губернатор рассказал, что место происшествия оперативно оцепили, сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося. Для жителей региона опасности нет, ситуация под контролем.

Ранее СМИ писали, что дрон был кустарного производства, а на нем обнаружили взрывное устройство.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что недалеко от ее дома во второй раз за неделю упал украинский беспилотник. От грохота журналистка просыпалась ранним утром. По мнению Симоньян, украинские боевики безуспешно пытаются запугать россиян, однако атаки дронов имеют обратный эффект.