Упавший в Иркутске самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял полет без боекомплекта | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 15:06 Упавший в Иркутске самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял полет без боекомплекта СК: упавший в Иркутске самолет принадлежал авиапредприятию и летел без боекомплекта "ВКонтакте"

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Самолет Су-30, упавший в Иркутске, принадлежал авиационному предприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Об этом информировала пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

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Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Самолет упал на жилую двухэтажку. По предварительным данным, погибли два летчика, о других жертвах и пострадавших на данный момент не сообщается.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин направил на место следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра Следственного комитета.

Появились и кадры с места происшествия.