Происшествия 03 марта 2023, 19:37 Упавший в Енакиеве в ДНР самолет полностью сгорел РИА «Новости»: упавший в Енакиеве самолет полностью выгорел РИА «Новости»

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Рухнувший около города Енакиево в Донецкой Народной Республике самолет полностью сгорел. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания в силовых структурах рассказал, что сейчас к воздушному судну подходить нельзя из-за разрыва боекомплекта. Пожарные уже закончили его тушить.

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В настоящее время в окрестностях идут поиски летчиков, которые смогли катапультироваться. По словам местных жителей, на место происшествия прилетали два вертолета, чтобы осмотреть территорию с воздуха.

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Мэр города Роман Храменков сообщил, что рухнувший самолет был военным. В результате его падения никто из местных жителей не пострадал. Воздушное судно упало на территорию фермерского хозяйства.

Владелец участка рассказал, что самолет находится на поле, переходящем в лесополосу. На место для разбирательства выехали сотрудники экстренных служб.

Храменков добавил, что пока точной информации о принадлежности воздушного судна нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.