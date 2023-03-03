Происшествия 03 марта 2023, 15:57 Упавший в Енакиеве самолет был военным Мэр Енакиво: упавший в городе самолет был военным, местонахождение летчиков неизвестно Telegram-канал мэра Енакиево / Telegram

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Рухнувший в городе Енакиево (ДНР) самолет был военным, заявил мэр города Роман Храменков. По его словам, в настоящее время место нахождения летчиков воздушного судна не установлено, сообщил ТАСС.

Храменков подчеркнул, что на земле в результате ЧП никто пострадал. По его данным, самолет упал в месте, где находится фермерское хозяйство.

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«И хозяин фермерского хозяйства сообщил, что [самолет] лежит в полях. Как бы в лесополосе», — уточнил он, подчеркнув, что территория города и поселка не пострадали.

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Ранее мэр сообщал, что в самолете находились два летчика — они спустились на парашютах. На место выехали экстренные службы. Он добавил, что пока нет точных данных, кому принадлежит воздушное судно.

О каком именно самолете идет речь, также пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.