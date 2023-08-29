Упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ | 360°

29 августа 2023, 14:26
Упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ
ТАСС: упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ, экипаж погиб
Рухнувший рядом с поселком Прудный Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ России. Все находившиеся на борту люди погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Около поселка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ. На борту находился только экипаж, он погиб», — заявил собеседник агентства.
Реклама
По его словам, на борту были четыре человека. Он добавил, что экипаж выполнял учебный полет. Информацию о рухнувшем транспортном средстве подтвердил глава Сосновского района региона.
Ранее 29 августа стало известно о падении вертолета Ми-8 под Челябинском. Одни СМИ писали, что на борту находились четыре человека, другие говорили о трех.
В частности, по данным Telegram-канала Mash, в вертолете были командир, бортинженер и правый летчик.
Все подробности случившегося сейчас уточняются.
Вертолеты
ФСБ
Реклама
Реклама