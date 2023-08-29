Упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ | 360°

Важное 29 августа 2023, 14:26 Упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ ТАСС: упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ, экипаж погиб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рухнувший рядом с поселком Прудный Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ России. Все находившиеся на борту люди погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Около поселка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ. На борту находился только экипаж, он погиб», — заявил собеседник агентства.

Реклама

По его словам, на борту были четыре человека. Он добавил, что экипаж выполнял учебный полет. Информацию о рухнувшем транспортном средстве подтвердил глава Сосновского района региона.

Ранее 29 августа стало известно о падении вертолета Ми-8 под Челябинском. Одни СМИ писали, что на борту находились четыре человека, другие говорили о трех.

В частности, по данным Telegram-канала Mash, в вертолете были командир, бортинженер и правый летчик.

Все подробности случившегося сейчас уточняются.