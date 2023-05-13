13 мая 2023, 13:34
Упавший в Брянской области вертолет ничего не разрушил
Глава Клинцов Евтеев сообщил об отсутствии разрушений при падении вертолета
Разрушений и серьезных последствий из-за упавшего горящего вертолета нет. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава администрации города Клинцы Брянской области Сергей Евтеев. Более подробные данные он пообещал предоставить позднее.
«Разрушений на земле нет. Остальная информация будет позже», — заявил чиновник.
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Представитель правоохранительных органов в беседе с агентством заявил, что прибывшие на место специалисты не могут найти обломки вертолета. Он добавил, что информация о крушении поступила только от очевидцев, которые вызвали спасателей по номеру 112.
По данным СМИ, воздушное судно загорелось в воздухе. После падения на землю пламя охватило весь вертолет, поэтому от него почти ничего не осталось.
По словам местных жителей, место крушения находится на поляне в деревне Муравей рядом с Клинцами.
Очевидцы выложили несколько видео с моментами, как горящий вертолет теряет высоту и падает на землю.
Вертолеты
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