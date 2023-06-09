Происшествия 09 июня 2023, 14:04 Упавший уровень воды в Каховском водохранилище приблизился к критической отметке Сальдо заявил о поставках воды в округа после падения уровня в Каховском водохранилище

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Уровень воды в Каховском водохранилище после повреждения плотины гидроэлектростанции продолжает падать. Возник риск обмеления магистрального канала, по которому вода поступает в Ивановский муниципальный округ, где живут четыре тысячи жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что уже дал поручение организовать водоснабжение жителей пострадавших населенных пунктов из артезианских скважин, а также наладить доставку воды в бутылках.

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Вода из Каховского водохранилища обеспечивала жителей населенных пунктов Херсонской области, наполняла Северо-Крымский канал и обеспечивала Запорожскую атомную электростанцию.

Масштабный отток воды начался после частичного разрушения верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции, к которому привел обстрел со стороны украинских войск.

Огромные потоки затопили 17 населенных пунктов в Херсонской области. Ситуацию усугубил сброс воды из Днепропетровской ГЭС, подконтрольной киевскому режиму.

Спасатели продолжают эвакуировать жителей из затопленных территорий. По последним данным, на сушу вывезли 5,8 тысяч человек.