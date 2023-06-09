09 июня 2023, 14:04
Упавший уровень воды в Каховском водохранилище приблизился к критической отметке
Сальдо заявил о поставках воды в округа после падения уровня в Каховском водохранилище
Уровень воды в Каховском водохранилище после повреждения плотины гидроэлектростанции продолжает падать. Возник риск обмеления магистрального канала, по которому вода поступает в Ивановский муниципальный округ, где живут четыре тысячи жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что уже дал поручение организовать водоснабжение жителей пострадавших населенных пунктов из артезианских скважин, а также наладить доставку воды в бутылках.
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Вода из Каховского водохранилища обеспечивала жителей населенных пунктов Херсонской области, наполняла Северо-Крымский канал и обеспечивала Запорожскую атомную электростанцию.
Масштабный отток воды начался после частичного разрушения верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции, к которому привел обстрел со стороны украинских войск.
Огромные потоки затопили 17 населенных пунктов в Херсонской области. Ситуацию усугубил сброс воды из Днепропетровской ГЭС, подконтрольной киевскому режиму.
Спасатели продолжают эвакуировать жителей из затопленных территорий. По последним данным, на сушу вывезли 5,8 тысяч человек.
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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