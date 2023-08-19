Происшествия 19 августа 2023, 17:35 Упавший шпионский дрон нашли в лесу в Подмосковье — СМИ Mash: в поселке Селятино Московской области упал шпионский дрон Unsplash

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В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа Московской области обнаружили шпионский дрон, не долетевший до цели. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, квадрокоптер направлялся в сторону танкового полигона в Алабине, но упал в лесу. Аппарат нашел местный житель и вызвал полицию. Правоохранители приступили к поиску оператора.

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Ранним утром 18 августа ВСУ выпустили беспилотник для атаки объектов Москвы и Подмосковья. Подлетающий дрон сбили средства противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что обломки летательного аппарата упали в зоне «Экспоцентра». На место выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее движение «Народный фронт» представило мобильное приложение «Радар», которое позволит любому жителю мгновенно сообщить о беспилотнике правоохранителям.