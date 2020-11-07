Упавший самолет Колтового сняли на расстоянии вытянутой руки. Видео

Легкомоторный самолет, рухнувший в поле под Люберцами в Подмосковье, сняли на видео. На борту находился телеведущий Александр Колтовой и еще один пассажир — его личность пока неизвестна.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. .

На записи видно как горят обломки самолета.

Видео снял Сергей Выжутович. Он рассказал «360», что видел момент падения самолета. Сергей вместе с напарником привез груз на Томилинскую птицефабрику — самолет рухнул, пока шла разгрузка.

«Мы вышли с напарником, стоим. Я услышал звук мотора, голову вверх приподнял. Он сначала на нас летит и снижается быстро. Потом плавно начал уходить правее в поле и быстро пошел на снижение. Было слышно, как тарахтел и глох двигатель. Он наклонился влево, пробороздил левым крылом поле и упал. Был удар о землю, и сразу загорелся. Через минуты три последовал взрыв, — видимо, хлопнул бак», — описывает случившееся очевидец.

Если бы самолет не сменил курс, то, по словам собеседника «360», врезался бы в здание погрузочного терминала.

«Видимо, самолет уже был неуправляемым, и он старался его повернуть. Он прямо летел на терминал, где стоят грузовые, легковые машины. И уже падал — он быстро шел на снижение. И в какой-то момент он повернул самолет и вправо от терминала пошел», — сообщил очевидец.

Собеседник «360» видел тела погибших. По его словам, шансов на спасение у людей не было.

Крушение произошло около 15:20 возле поселка Томилино Люберецкого городского округа. На борту находились два человека — один из них ведущий проектов «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой. Личность второго погибшего пока не известно.

Ранее сообщали, что вместе с ним летела жена, но эту информацию опровергли. Соведущая Колтового по программе «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева сообщила в Stories Instagram, что супруга журналиста жива. В момент аварии рядом с ним находилась другая женщина.

«Саша погиб, жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется», — написала Кудрявцева.