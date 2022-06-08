Упавший с высоты четвертого этажа строитель в Москве получил перелом позвоночника

Строитель, упавший из люльки на высоте четвертого этажа в Москве, получил перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и перелом бедра. Об этом «360» сообщил источник.

Рабочим оказался Али Кодир Номазов 1979 года рождения. Днем 8 июня он упал из строительной люльки, расположенной на уровне четвертого этажа.

Оперативные службы сообщали «360», что в люльке оставался еще один строитель. Спасатели успешно сняли его.