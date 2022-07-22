Упавший с моста на Porsche мужчина умер в московской больнице

В одном из медучреждений Москвы скончался 43-летний мужчина, который упал с моста на двигавшийся по дороге Porsche, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

По словам медиков, у пострадавшего было несколько тяжелых травм. Группа врачей боролась за жизнь пациента, однако спасти его так и не удалось, написали «Дни.ру».

Ранее стало известно, что на 22-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля. Один из участников происшествия умер на месте происшествия.