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    14 апреля 2021, 18:27

    Упавший с мопеда мужчина погиб под колесами троллейбуса в Башкирии

    Редакция сайта 360°

    В башкирском городе Стерлитамак мужчина упал с мопеда и оказался под колесами проезжавшего троллейбуса.

    Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, трагедия произошла накануне на улице Мира. 25 летний водитель мопеда, на справившись с управлением мопеда, упал на проезжую часть прямо под колеса следовавшего за ним троллейбуса.

    Полученные травмы оказались смертельными.

    Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.