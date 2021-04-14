Упавший с мопеда мужчина погиб под колесами троллейбуса в Башкирии

В башкирском городе Стерлитамак мужчина упал с мопеда и оказался под колесами проезжавшего троллейбуса.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, трагедия произошла накануне на улице Мира. 25 летний водитель мопеда, на справившись с управлением мопеда, упал на проезжую часть прямо под колеса следовавшего за ним троллейбуса.

Полученные травмы оказались смертельными.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.