14 апреля 2021, 18:27
Упавший с мопеда мужчина погиб под колесами троллейбуса в Башкирии
В башкирском городе Стерлитамак мужчина упал с мопеда и оказался под колесами проезжавшего троллейбуса.
Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, трагедия произошла накануне на улице Мира. 25 летний водитель мопеда, на справившись с управлением мопеда, упал на проезжую часть прямо под колеса следовавшего за ним троллейбуса.
Полученные травмы оказались смертельными.
Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.