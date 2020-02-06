Упавший с лестницы рабочий попал в больницу Санкт-Петербурга

Сотрудники полиции узнали об инциденте по телефонограмме из больницы, куда прибыл пострадавший. Они опросили мужчину, который нанял рабочего.

Заказчик рассказал, что в начале декабря 2019 года увидел в Интернете объявление о кровельных работах и договорился с автором о необходимых услугах. Утром 5 февраля в 11:00 рабочий начал работу на объекте. По словам очевидцев, в 12:15 он упал с лестницы.

Пострадавшему на вид примерно 45 лет. Его падение увидел мужчина, находившийся рядом. Очевидец вызвал бригаду скорой помощи.

Медики диагностировали потерпевшему кататравму, открытой черепно-мозговой травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей свода и основания черепа, пневмоторакс и ушиб легких.