06 февраля 2020, 12:34
Упавший с лестницы рабочий попал в больницу Санкт-Петербурга
Рабочий упал с трехметровой лестницы в Невском районе Санкт-Петербурга. Его доставили в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции узнали об инциденте по телефонограмме из больницы, куда прибыл пострадавший. Они опросили мужчину, который нанял рабочего.
Заказчик рассказал, что в начале декабря 2019 года увидел в Интернете объявление о кровельных работах и договорился с автором о необходимых услугах. Утром 5 февраля в 11:00 рабочий начал работу на объекте. По словам очевидцев, в 12:15 он упал с лестницы.
Пострадавшему на вид примерно 45 лет. Его падение увидел мужчина, находившийся рядом. Очевидец вызвал бригаду скорой помощи.
Медики диагностировали потерпевшему кататравму, открытой черепно-мозговой травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей свода и основания черепа, пневмоторакс и ушиб легких.