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    31 июля 2020, 15:23

    Упавший с крыши восьмиэтажного дома мужчина выжил в Китае

    Полина Петрова

    Упавший с крыши восьмиэтажного дома мужчина по имени Чжан выжил в китайском городе Шэньчжэнь. Причина падения в настоящий момент неизвестна, сообщило издание Daily Mail.

    Очевидцы рассказали, что инцидент произошел во вторник, 28 июля. Мужчина упал в час пик. Он приземлился на автомобиль, после чего скатился на асфальт. Во время и после падения человек оставался в сознании. Свидетели заявили, что по внешним признакам Чжан не получил никаких травм.

    После произошедшего он поднялся и сел на тротуар. Спустя 10 минут на место происшествия приехала скорая помощь. Специалисты увезли мужчину в больницу, пишет РИА ФАН.

    «Сначала он поднялся сам. Но вскоре он начал обильно потеть, а цвет его лица изменился», — рассказали очевидцы.

    Пока о состоянии жителя Китая ничего не известно. Не установлен и владелец автомобиля. Родственники Чжана признались, что 21-летний молодой человек был очень замкнутым.

    Ранее похожий случай произошел в нашей стране. В столице школьница выпала из окна восьмого этажа на припаркованный внизу автомобиль. Ребенка экстренно госпитализировали с множественными травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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