Упавший с крыши восьмиэтажного дома мужчина выжил в Китае

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел во вторник, 28 июля. Мужчина упал в час пик. Он приземлился на автомобиль, после чего скатился на асфальт. Во время и после падения человек оставался в сознании. Свидетели заявили, что по внешним признакам Чжан не получил никаких травм.

После произошедшего он поднялся и сел на тротуар. Спустя 10 минут на место происшествия приехала скорая помощь. Специалисты увезли мужчину в больницу, пишет РИА ФАН.

«Сначала он поднялся сам. Но вскоре он начал обильно потеть, а цвет его лица изменился», — рассказали очевидцы.

Пока о состоянии жителя Китая ничего не известно. Не установлен и владелец автомобиля. Родственники Чжана признались, что 21-летний молодой человек был очень замкнутым.

Ранее похожий случай произошел в нашей стране. В столице школьница выпала из окна восьмого этажа на припаркованный внизу автомобиль. Ребенка экстренно госпитализировали с множественными травмами. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.