Эксклюзив 21 декабря 2023, 19:22 Упавший с крыши снег повредил три автомобиля на западе Москвы Упавший с крыши снег повредил три машины на Молодогвардейской улице в Москве

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Три автомобиля получили повреждения после падения снега с неочищенных крыш на Молодогвардейской улице в Москве. Очевидец поделился с «360» видео с места происшествия.

На кадрах видно, что от упавшего с крыши снега у машин разбились стекла. При этом территорию рядом с домом огородили специальной лентой вместе с автомобилями.

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Стало ли происшествие результатом невнимательности коммунальщиком при очистке крыши или это просто несчастный случай — неизвестно.

«Не оставляйте автомобили рядом с домами, это сейчас очень опасно», — подытожил очевидец.

Ранее в Дзержинском металлический навес под тяжестью снега рухнул на 11 машин в одном из автосервисов. По счастливой случайности автомобили оказались пустыми и никто не пострадал.