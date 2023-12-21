21 декабря 2023, 19:22
Упавший с крыши снег повредил три автомобиля на западе Москвы
Упавший с крыши снег повредил три машины на Молодогвардейской улице в Москве
Три автомобиля получили повреждения после падения снега с неочищенных крыш на Молодогвардейской улице в Москве. Очевидец поделился с «360» видео с места происшествия.
На кадрах видно, что от упавшего с крыши снега у машин разбились стекла. При этом территорию рядом с домом огородили специальной лентой вместе с автомобилями.
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Стало ли происшествие результатом невнимательности коммунальщиком при очистке крыши или это просто несчастный случай — неизвестно.
«Не оставляйте автомобили рядом с домами, это сейчас очень опасно», — подытожил очевидец.
Ранее в Дзержинском металлический навес под тяжестью снега рухнул на 11 машин в одном из автосервисов. По счастливой случайности автомобили оказались пустыми и никто не пострадал.
Машины
Москва 2023
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