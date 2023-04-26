Происшествия 26 апреля 2023, 15:53 Упавший рядом с Мосгорсудом дрон оказался игрушкой Мосгорсуд назвал детской игрушкой упавший около здания беспилотник РИА «Новости»

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Потерпевший крушение около здания Московского городского суда беспилотник в пресс-службе ведомства назвали «детской игрушкой». В беседе с РБК представитель суда добавил, что БПЛА забрала с собой следственная группа.

По данным СМИ, речь идет о квадрокоптере размером 15 на 15 сантиметров. Никаких посторонних предметов у летательного аппарата не было. По предварительным данным, владелец запустил беспилотник из парка, который расположен рядом со зданием Московского городского суда.

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Падающий аппарат заметили сотрудники охраны и вызвали на место полицию. Правоохранители начали поиски владельца квадрокоптера. Запуски беспилотных летательных аппаратов рядом с режимными объектами законодательно запрещены.

На место прибыли сотрудники полиции. Владельца квадрокоптера сейчас разыскивают. Запуски беспилотников рядом с режимными объектами законодательно запрещены.

В минувший вторник, 25 апреля, в Московской области обнаружили сразу три упавших беспилотника. Первые два нашли в Богородском городском округе. По данным СМИ, речь идет о перевозившем взрывчатку украинском дроне-камикадзе. Второй беспилотник, оборудованный камерой, нашли неподалеку.

О третьем летательном аппарате, который приземлился на парашютах в Павлово-Посадском городском округе, стало известно ближе к вечеру. Никаких опасных веществ у него не нашли. Установлением личности владельца дрона занялась полиция.