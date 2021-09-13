Упавший под Иркутском самолет нашли благодаря аудиоколонке

Спасатели смогли отыскать место жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области с помощью портативной аудиоколонки одной из пассажирок. Об этом рассказал отец девушки, написал сайт телеканала «Звезда».

«Вот колонка дочери, которую они включали, по которой спасатели ориентировались», — показал мужчина устройство.

Он отметил, что служба спасения по телефону сообщала, когда нужно включать колонку, а когда нужно ее выключить. Так они смогли найти самолет и всех пассажиров.

О крушении самолета под Иркутском стало известно в воскресенье, 12 сентября. Воздушное судно приземлилось в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из-за жесткого приземления погибли три пассажира и один член экипажа. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются причины авиапроисшествия.