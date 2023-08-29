Упавший под Челябинском вертолет Ми-8 загорелся | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 15:15 Упавший под Челябинском вертолет Ми-8 загорелся Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 под Челябинском

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Потерпевший крушение в Челябинской области вертолет Ми-8 загорелся после падения. Кадры с места оказались в распоряжении «360».

На кадрах видно пламя, охватившее воздушное судно, и работающих спасателей, которые прибыли на место для тушения пожара.

Воздушное судно потерпело крушение около поселка Красное поле в Сосновском районе Челябинской области. По предварительным данным, на борту находились три человека. Все они погибли.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что вертолет принадлежал авиаотряду регионального отделения ФСБ. Он подчеркнул, что местные жители и жилые постройки в результате аварии повреждений не получили.

На место прибыли все специальные службы региона. Специалисты МЧС уже ликвидировали открытое горение — после крушения Ми-8 загорелся. Спасатели нашли тела трех погибших.