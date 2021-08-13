Упавший на Камчатке Ми-8 поднимут с помощью понтонов

Упавший утром 12 августа в Курильское озеро вертолет Ми-8 планируют поднять с помощью понтонов. План подъема разрабатывают спасатели, военные и сотрудники Кроноцкого заповедника.

Как сообщил «Интерфакс — Дальний Восток», на озере работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота.

Директор заповедника Петр Шпиленок сообщил, что в поисковой операции используются катера.

«Хочу отметить слаженность работы и оперативность действий государственных инспекторов заповедника с первой же секунды катастрофы. Я искренне им очень благодарен за спасение восьми человек», — подчеркнул Шпиленок.

В МЧС сообщили, то обыскали примерно километр прибрежной акватории и береговой полосы.

«В настоящее время определено предполагаемое место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточненным данным, она составляет более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров», — сообщило ведомство.

Поисковые работы продолжаются с использованием беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию. Задействованы более 60 человек и 10 единиц техники.

Туристический вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе, один ребенок. Среди восьми спасенных он не значится. Двое пострадавших находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц.