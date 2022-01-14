Упавший на Алтае самолет выполнял экскурсионный полет

Самолет, который упал в Алтайском крае, совершал экскурсионный полет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве рассказали, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое, написал ТАСС.

Самолет потерпел крушение 14 января 2022 года в одном километре от аэродрома, который находится в населенном пункте Старобелокуриха. Известно, что пострадали пилот и пассажир, у них диагностировали переломы средней тяжести. Их госпитализировали в ЦРБ Бийска.

За штурвалом находился Сергей Журавлев, на пассажирском сидении был Антон Нагорный. Мужчина хотел взять в полет свою жену, но она в итоге не полетела, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Издание добавило, что полет был подарком Нагорному на день рождения.

На месте аварии работают 24 человека и шесть единиц техники, в том числе 18 человек и три машины от МЧС.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным источника ТАСС, причиной случившегося могла стать ошибка пилотирования.