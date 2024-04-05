05 апреля 2024, 14:14
Упавший дрон нашли у нефтебазы под Подольском
РИА «Новости»: в городском округе Подольск нашли упавший беспилотник
Возле нефтебазы «Новоселки» под Подольском нашли упавший дрон. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, беспилотник самолетного типа упал вечером 4 апреля, детонации не было. На месте нашли крупные фрагменты дрона. Силовики увезли их на исследование в стационарной лаборатории. Там определят принадлежность беспилотника.
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Согласно данным Telegram-канала Baza, беспилотник обнаружили в 150 метрах от нефтебазы. У него было оторвано крыло — возможно, аппарат зацепился им за дерево и не долетел до места назначения. По информации издания, взрывотехники уже уничтожили дрон.
В Ростовской области 5 апреля произошла атака беспилотников. Поначалу никто не пострадал, однако во время следственных действий в Морозовском районе в одном из дронов сдетонировала взрывчатка. В результате ранило восемь человек. Все они в больнице. В Морозовск направили дополнительные бригады медиков.
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