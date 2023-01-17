17 января 2023, 15:30
Упавший автокран ограничил движение в центре Тюмени
Автокран опрокинулся на улице Пермякова в центре Тюмени и ограничил движение на участке дороги. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло, когда рабочие попытались загнать автокран на платформу, но он опрокинулся. При падении спецтехники никто не пострадал. Дорожное движение ограничили по одной полосе в сторону улицы Энергетиков.
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Ожидалось, что рабочие должны подогнать технику и с ее помощью поднять опрокинутый кран. В ГИБДД водителям посоветовали заранее планировать маршрут и, по возможности, объезжать место аварии.
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ДТП
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