Происшествия 13 мая 2023, 15:52 Упавшие в Брянской области штурмовики и вертолеты возвращались с боевого задания Mash: упавшие в Брянской области два Ми-8, Су-34 и Су-35 возвращались с боевого задания Соцсети

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Два вертолета и два штурмовика, потерпевшие крушение в Брянской области, возвращались с боевого задания, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, они попали под точечный обстрел.

По данным Mash, два вертолета Ми-8 упали под городом Клинцы. Самолеты Су-34 и Су-35 разбились неподалеку от границы с Украиной — в районе города Стародуба.

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Источник Telegram-канала добавил, что на всей юго-западной части Брянской области ввели план «Перехват».

Ранее о крушении двух Ми-8, Су-34 и Су-35 сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Официально эти данные пока не подтверждены.

В Минобороны информацию о разбившихся воздушных судах не приводили.

Baza сообщила, что второй Ми-8 упал в Унечском районе области вблизи деревни Волкустичи. Место падения оцепили. Все подробности уточняются.