Упавшие кирпичи убили рабочих в Воронеже
Кирпичи упали на двух рабочих в Воронеже. Оба мужчины погибли, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт управления Следственного комитета России по Воронежской области.
По данным следствия, во вторник, 19 ноября, утром силикатные кирпичи упали с высоты 13 этажа на рабочих строящегося объекта на улице Шишкова в Воронеже. Двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет скончались от полученных травм.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — заявил Следственный комитет.
Правоохранительные органы осмотрели место происшествия. В настоящее время сотрудники устанавливают причины инцидента.