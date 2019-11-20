Упавшие кирпичи убили рабочих в Воронеже

По данным следствия, во вторник, 19 ноября, утром силикатные кирпичи упали с высоты 13 этажа на рабочих строящегося объекта на улице Шишкова в Воронеже. Двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет скончались от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“», — заявил Следственный комитет.

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия. В настоящее время сотрудники устанавливают причины инцидента.