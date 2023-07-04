Происшествия 04 июля 2023, 13:03 Упавшие футбольные ворота насмерть задавили ребенка в Ростовской области

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В хуторе Камышеве Зимовниковского района на одной из спортивных площадок металлические футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. Об этом сообщил RT со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.

От удара тяжелой конструкции ребенок получил множественные травмы и скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. По факту ее гибели возбудили уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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