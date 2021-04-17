Упавшего в Москву-реку юношу вытащили спасатели

Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшего с Крымского моста молодого человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве рассказали, что сигнал о падении человека в воду поступил на пульт дежурного днем в субботу, 17 апреля.

На место выехала дежурная смена спасателей. Тонущий юноша находился в 35 метрах от берега. Его вытащили на сушу и привезли на поисково-спасательную станцию. Там пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и обогрели.

После молодого человека передали медикам, которые забрали его в больницу. Как молодой человек оказался в воде, выяснят сотрудники полиции.