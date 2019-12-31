31 декабря 2019, 11:17
Упавшего под лед подростка спасли в Вологодской области
Сотрудники правоохранительных органов достали подростка из-подо льда в городе Устюжна Вологодской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.
Пострадавший в компании друзей катался на коньках по заледеневшей реке Ворожа. Об этом в полицию заявил местный житель.
«В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь», — пояснила Волк.
Представитель МВД уточнила, что после этого один из несовершеннолетних упал под лед. Лейтенант полиции Егор Першин достал подростка из воды. Потерпевшего госпитализировали.