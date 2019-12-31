Упавшего под лед подростка спасли в Вологодской области

Пострадавший в компании друзей катался на коньках по заледеневшей реке Ворожа. Об этом в полицию заявил местный житель.

«В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь», — пояснила Волк.

Представитель МВД уточнила, что после этого один из несовершеннолетних упал под лед. Лейтенант полиции Егор Першин достал подростка из воды. Потерпевшего госпитализировали.