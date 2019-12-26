Упавшего на рельсы мужчину полицейский спас за несколько секунд до поезда

Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Очевидец и сотрудник полиции спустились на рельсы и отодвинули мужчину от опасной зоны.

Пресс-служба Управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнила, что другой сотрудник ушел навстречу приближавшемуся поезду, чтобы сигнализировать машинисту экстренную остановку.

Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. Медики обнаружили у него переломы двух ребер. Также, по словам врачей, у мужчины есть проблемы со зрением.

Полиция устанавливает личность очевидца, который помог спасти пострадавшего. Ему выразят благодарность.