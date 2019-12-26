    26 декабря 2019, 10:08

    Упавшего на рельсы мужчину полицейский спас за несколько секунд до поезда

    Ольга Ситникова

    Индрис Жангериев из линейного отдела полиции в Пятигорске вместе с очевидцем спас мужчину с рельсов. Пострадавший упал с перрона за несколько секунд до прибытия электрички. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Очевидец и сотрудник полиции спустились на рельсы и отодвинули мужчину от опасной зоны.

    Пресс-служба Управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнила, что другой сотрудник ушел навстречу приближавшемуся поезду, чтобы сигнализировать машинисту экстренную остановку.

    Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. Медики обнаружили у него переломы двух ребер. Также, по словам врачей, у мужчины есть проблемы со зрением.

    Полиция устанавливает личность очевидца, который помог спасти пострадавшего. Ему выразят благодарность.