26 декабря 2019, 10:08
Упавшего на рельсы мужчину полицейский спас за несколько секунд до поезда
Индрис Жангериев из линейного отдела полиции в Пятигорске вместе с очевидцем спас мужчину с рельсов. Пострадавший упал с перрона за несколько секунд до прибытия электрички. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Момент падения попал на камеры видеонаблюдения. Очевидец и сотрудник полиции спустились на рельсы и отодвинули мужчину от опасной зоны.
Пресс-служба Управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнила, что другой сотрудник ушел навстречу приближавшемуся поезду, чтобы сигнализировать машинисту экстренную остановку.
Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу. Медики обнаружили у него переломы двух ребер. Также, по словам врачей, у мужчины есть проблемы со зрением.
Полиция устанавливает личность очевидца, который помог спасти пострадавшего. Ему выразят благодарность.