Эксклюзив 19 июля 2023, 09:53 Упавшее дерево заблокировало автомобилиста в машине на юго-востоке Москвы Источник «360»: дерево упало на машину в Москве и заблокировало водителю выход Unsplash

Читать 360tv в

В районе Люблино, во дворе дома № 23 на проспекте 40 лет Октября, дерево упало на автомобиль марки Ford. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Из-за урагана в столице на автомобиль упало дерево. Оно заблокировало выход из машины водителю. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Реклама

Аналогичное ЧП произошло вчера в Москве в районе Бирюлево Восточное. На автомобильной парковке на Липецкой улице из-за сильного ветра отломилась верхушка дерева. В итоге она повредила две машины и задела человека. От госпитализации пострадавший отказался.