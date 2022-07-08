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    08 июля 2022, 03:45

    Упавшее дерево убило подростка в Калужской области

    СУ СКР по Калужской области: упавшее дерево убило подростка в деревне Дешовки

    Дарья Бунякова

    Дерево упало на подростка из-за сильного ветра в деревне Дешовки. В результате юноша погиб, сообщила пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

    «Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    По информации следователей, днем 7 июля трое подростков шли по аллее к своему шалашу в деревне. Из-за поднявшегося сильного ветра одно из деревьев упало. Двое молодых людей успели отбежать, а их 15-летний друг попал под рухнувший ствол.

    Упавшее дерево убило подростка в Калужской области | Изображение 1Источник фото: t.me/susk40

    «Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Следователем опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего», — уточнили в ведомстве.

    По результатам проверки следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее.

    Днем 7 июля непогода бушевала не только в Калужской области. Ветер повалил деревья и в столичном регионе. Некоторые улицы затопило и засыпало градом.