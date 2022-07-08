Упавшее дерево убило подростка в Калужской области

Дерево упало на подростка из-за сильного ветра в деревне Дешовки. В результате юноша погиб, сообщила пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

«Региональным Следственным комитетом проводится проверка по факту смерти ребенка в деревне Дешовки Козельского района Калужской области в результате падения дерева», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации следователей, днем 7 июля трое подростков шли по аллее к своему шалашу в деревне. Из-за поднявшегося сильного ветра одно из деревьев упало. Двое молодых людей успели отбежать, а их 15-летний друг попал под рухнувший ствол.

Источник фото: t.me/susk40

«Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Следователем опрошены очевидцы случившегося, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее.

Днем 7 июля непогода бушевала не только в Калужской области. Ветер повалил деревья и в столичном регионе. Некоторые улицы затопило и засыпало градом.